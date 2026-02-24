Politievrijwilliger (37) krijgt 6 jaar cel om misbruik en sexting met kinderen

Een man uit Utrecht die als vrijwilliger bij de politie werkte, moet zes jaar de gevangenis in. Tussen 2022 en 2024 heeft hij zeker twee jongens seksueel misbruikt. Ook stuurde hij seksuele afbeeldingen naar kinderen en bezat hij beelden van kindermisbruik. Hij is dinsdag ook veroordeeld tot tbs. Zeker elf jongens hebben aangifte gedaan tegen de man, die nu 37 is.

De zaak kwam twee jaar geleden aan het licht. Een jongen van 14 meldde toen bij de chatbot van de politie dat hij seksueel contact had met een man die voor de politie werkte. Bij onderzoek vonden rechercheurs veel kinderporno op de telefoon van de man. Via Snapchat benaderde hij 13- tot 17-jarige jongens. Hij stuurde naaktfoto's van zichzelf en vroeg de jongens om ook naaktfoto's te sturen. Volgens de rechtbank had de man anderhalf jaar lang een geheime seksuele relatie met een van de jongens.

Wat zijn de straffen in Nederland eigenlijk? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Volgens de rechters heeft de man "op onaanvaardbare en ongepaste manier misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid en onbevangenheid van deze jongens". Hij heeft zich "laten leiden door zijn eigen seksuele behoeften en zijn lustgevoelens", ten koste van "de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers". Een van de slachtoffers heeft meerdere keren geprobeerd zelfmoord te plegen, aldus de rechtbank.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Een van de slachtoffers krijgt een schadevergoeding van 15.625 euro. De dader moet aan een andere jongen 13.000 euro smartengeld betalen. Ook andere jongens krijgen een schadevergoeding.