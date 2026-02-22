Woede bij politie om filmende omstanders na dodelijk ongeluk A59

Politieagenten die zondag ter plaatse kwamen bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Waalwijk, kregen te maken met filmende omstanders. Ook spraken mensen hen aan met de vraag wanneer zij weer langs de afzetting konden, terwijl agenten druk bezig waren met het verlenen van hulp.

"Is het aanschouwen van andermans leed of die paar minuten later thuis zijn echt zoveel belangrijker dan hulpdiensten hun werk laten doen en betrokken slachtoffers in hun waardigheid te laten?", vraagt de politie zich af in een bericht op Instagram.

Lopen tot aan de afzetting

Een 81-jarige vrouw uit Oosterhout kwam in de nacht van zaterdag op zondag om het leven toen zij spookrijdend over de snelweg reed. Een 24-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Arnhem raakten gewond. De brandweer moest de man uit de auto bevrijden.

"Waar wij met ons verstand echter niet bij kunnen, is dat omstanders het nodig vonden het incident vanaf de weg en op de brug te filmen toen de afschermwanden nog niet aanwezig waren", aldus de politie. "Of zelfs tot aan de afzetting te lopen om te kijken wat er aan de hand was en te vragen wanneer zij er weer langs konden. Alle collega's, sommige nog diep onder de indruk van wat er was gebeurd, waren op dat moment aan het handelen en hebben dan geen tijd voor zulke vragen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De politie zegt te hopen dat mensen die beelden hebben gemaakt deze niet verspreiden en bij een volgende keer begrip hebben voor "de afzetting, de slachtoffers en het werk wat op dat moment verricht wordt".

Het ongeluk gebeurde kort na middernacht in de richting van knooppunt Hooipolder. De weg ging zondagochtend om 07.30 uur weer open.