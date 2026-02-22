Volg Hart van Nederland
Vrouw (81) overlijdt bij zwaar ongeval op A59 bij Waalwijk na spookrijden

Ongeluk

Vandaag, 08:38 - Update: 56 minuten geleden

Bij een zwaar ongeval op de A59 bij Waalwijk is in de nacht van zaterdag op zondag een 81-jarige vrouw om het leven gekomen. Ze reed vlak voor het ongeluk spook en botste tegen een andere auto. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde kort na middernacht in de richting van knooppunt Hooipolder. Hulpdiensten arriveerden op de plaats van het ongeluk en zagen een grote ravage, aldus de politie. Zo lag het motorblok van een van de auto's op de weg.

Dode en gewonden

Bij aankomst begonnen agenten direct met het reanimeren van de bestuurder. Hulp mocht echter niet meer baten: de vrouw overleed ter plaatse.

In de andere auto raakten twee inzittenden gewond: de 24-jarige bestuurder en een 23-jarige vrouw, beiden uit Arnhem. De man moest door de brandweer uit het voertuig worden gehaald, waarna hij en de vrouw naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Door Redactie Hart van Nederland

