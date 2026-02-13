Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (40) aangehouden na pijnlijke vergissing met politiedocumenten

Man (40) aangehouden na pijnlijke vergissing met politiedocumenten

Crime

Vandaag, 15:57 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De politie heeft donderdagavond een 40-jarige man aangehouden in Ridderkerk. De man had door een vergissing van de politie toegang gekregen tot vertrouwelijke politiedocumenten. De politie heeft een melding gemaakt van het datalek en doet hier onderzoek naar.

De aangehouden man zocht op 12 februari contact met de politie, omdat hij beeldmateriaal had dat mogelijk relevant zou zijn voor een onderzoek van de recherche. De politie stuurde na dit gesprek een link naar de man waarmee hij de beelden kon delen met de recherche. Door een vergissing werd geen uploadlink, maar een downloadlink gedeeld. Daardoor kon de man vertrouwelijke politiedocumenten downloaden.

Wat kan je tegen een datalek doen? Hart van Nederland legt het uit in deze video:

Lees ook:

Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?
Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?

Iets voor terug krijgen

De politie meldt dat de man de vertrouwelijke politiedocumenten heeft gedownload en deze pas wilde verwijderen als hij 'daar iets voor terug zou krijgen'. De politie heeft daarop besloten hem aan te houden voor computervredebreuk. Tijdens de aanhouding zijn gegevensdragers in beslag genomen, zodat de bestanden niet verder verspreid konden worden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie toont foto van onschuldige vrouw op tv: 'Afschuwelijke vergissing'
Politie toont foto van onschuldige vrouw op tv: 'Afschuwelijke vergissing'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.