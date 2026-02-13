Man (40) aangehouden na pijnlijke vergissing met politiedocumenten

De politie heeft donderdagavond een 40-jarige man aangehouden in Ridderkerk. De man had door een vergissing van de politie toegang gekregen tot vertrouwelijke politiedocumenten. De politie heeft een melding gemaakt van het datalek en doet hier onderzoek naar.

De aangehouden man zocht op 12 februari contact met de politie, omdat hij beeldmateriaal had dat mogelijk relevant zou zijn voor een onderzoek van de recherche. De politie stuurde na dit gesprek een link naar de man waarmee hij de beelden kon delen met de recherche. Door een vergissing werd geen uploadlink, maar een downloadlink gedeeld. Daardoor kon de man vertrouwelijke politiedocumenten downloaden.

Wat kan je tegen een datalek doen? Hart van Nederland legt het uit in deze video:

Iets voor terug krijgen

De politie meldt dat de man de vertrouwelijke politiedocumenten heeft gedownload en deze pas wilde verwijderen als hij 'daar iets voor terug zou krijgen'. De politie heeft daarop besloten hem aan te houden voor computervredebreuk. Tijdens de aanhouding zijn gegevensdragers in beslag genomen, zodat de bestanden niet verder verspreid konden worden.