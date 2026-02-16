Man (20) uit Houten vast voor discriminatie van politieagent

De politie heeft zaterdag in Den Bosch een 20-jarige man uit Houten aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling, belediging en discriminatie van een politieagent. De man zit nog vast, meldt de politie maandag.

De agent hielp collega's op carnavalszaterdag rond 23.20 uur bij een bekeuringsgesprek. Hij werd toen van achteren geduwd en geschopt, waardoor hij letsel aan zijn duim opliep. De man die de agent aanviel, trok vervolgens zijn portofoon kapot. De agent duwde de man van zich af en hield hem aan.

Wil je weten welke straffen er zijn in Nederland? Kijk dan deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Nadat de verdachte de agent opnieuw had geschopt, schold hij hem uit met volgens de politie "zeer ernstige en grove discriminerende bewoordingen". De verdachte bevestigde later "lachend" dat hij inderdaad had gediscrimineerd. "Dit greep onze collega ontzettend aan", aldus de politie.

De officier van justitie wil dat de verdachte 2000 euro betaalt voor vergoeding van materiële en immateriële schade van de agent.