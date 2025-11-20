OM eist cel en tbs in zedenzaak Enkhuizen met honderden jonge slachtoffers

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 28-jarige Winston A. uit Enkhuizen. De man wordt verdacht van seksueel misbruik, verkrachting en het maken en bezitten van kinderporno. A heeft bekend dat hij bijna vijfhonderd jongens via internet heeft benaderd en verleid om seksuele handelingen te doen voor de camera. A. deed zich daarbij voor als meisje. Hij ontkent de verkrachting van een 13-jarige jongen.

De politie kreeg de eerste melding in december 2021, maar het onderzoek kwam langzaam op gang. Er was toen te weinig houvast om een verdachte te kunnen aanwijzen. In maart 2024 kwam de zaak in een stroomversnelling, de politie doorzocht zijn woning en nam toen meerdere gegevensdragers in beslag. Daarop werd een enorme hoeveelheid beeldmateriaal van minderjarige jongens gevonden. A. werd in september aangehouden.

In december vorig jaar vond de eerste openbare zitting plaats. De persofficier en de advocaat van een aantal slachtoffers leggen in de video bovenaan dit artikel uit welke vijf nieuwe feiten die dag boven tafel kwamen en waarom het zo lang duurde voordat de verdachte vervolgd werd.

Ingezet als werktuig

Na onderzoek van de beelden werden 67 slachtoffers herkend. Van 46 jongens kon de identiteit worden vastgesteld en zeventien van hen deden aangifte. Tijdens de zitting in de rechtbank op Schiphol maakten enkele ouders van betrokken jongeren en een slachtoffer gebruik van hun spreekrecht. "Je hebt niet alleen zijn lichaam misbruikt, je hebt zijn geest vermorzeld", zei de moeder van het verkrachtingsslachtoffer tegen de verdachte. Een andere moeder las een verklaring van haar dochter voor, zij werd op verzoek van A. door haar broertje misbruikt: "Iedereen heeft een trauma nu, door jouw viezigheid."

Volgens het OM heeft A. zijn jonge slachtoffers "ingezet als werktuig ten behoeve van zijn eigen perverse driften" en "een spoor van emotionele vernieling getrokken; niet alleen in Enkhuizen, maar door heel Nederland". Met twee minderjarige jongens heeft hij afgesproken en seks gehad. A. zegt dat die jongens wisten dat ze met een man afspreken en niet met een meisje. Om herkenning te voorkomen droeg hij een bivakmuts en communiceerde hij vooral via Snapchat.