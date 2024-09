OM tegen honderden slachtoffers zedenzaak Enkhuizen: deel je verhaal

Slachtoffers van de 26-jarige man uit Enkhuizen die beelden van seksuele handelingen maakte, kunnen het beste veel praten over wat hun is overkomen. Zo verkleinen ze de kans op een trauma, zegt Frank Weijnen van het Openbaar Ministerie Noord-Holland zaterdag tegen De Telegraaf.

"We weten dat online misbruik even grote gevolgen kan hebben als fysiek misbruik. Daarom roepen we slachtoffers op vooral hun verhaal te delen. En dat hoeft niet per se met de politie te zijn als ze dat niet willen. Het is verstandig deze last niet alleen te dragen. Praat erover met iemand. Dat kan ook met slachtofferhulp. Ze hoeven zich niet te schamen, de schuld ligt echt bij de verdachte", aldus Weijnen tegen de krant. "Ook online misbruik kan diepe trauma's achterlaten."

Persofficier Frank Weijnen legt uit waar de man uit Enkhuizen van verdacht wordt:

2:22 Enkhuizer (26) aangehouden om maken kinderporno honderden jongens

De verdachte was vrijwilliger bij sportvereniging s.v. Enkhuizen, vertelt voorzitter Pieter Veenstra tegen Hart van Nederland. "Hij deed diverse dingen. We hebben een brief gestuurd naar alle leden waarin we bevestigen dat het een vrijwilliger van de club is en dat ze het bestuur kunnen contacteren voor vragen." De sportclub heeft verder geen link met de zaak.

Snapchat

De verdachte Enkhuizer deed zich op Snapchat voor als een meisje en zette honderden jongens ertoe aan voor de camera seksuele handelingen te verrichten. Hij maakte daar schermopnamen van. In één geval is er sprake van seksueel misbruik van een minderjarige jongen. De man is dinsdag aangehouden voor bezit en maken van kinderporno. Zijn voorarrest is vrijdag met zeker twee weken verlengd.