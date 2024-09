Enkhuizen in shock om grootschalige zedenzaak, scholenkoepels met spoed bijeen

Enkhuizen is nog niet bekomen van het nieuws over de grote zedenzaak in de gemeente. Een 26-jarige man uit de stad zit sinds deze week vast wegens het maken van kinderporno met honderden minderjarige jongens. Op meerdere scholen in de regio is het onderwerp besproken in de klas.

De verdachte zou volgens het Openbaar Ministerie zijn slachtoffers via sociale media hebben verleid tot het doen van seksuele handelingen voor de camera. De man blijft nog zeker twee weken langer in de cel, besliste de rechter-commissaris vrijdag.

Persofficier Frank Weijnen legt uit waar de man uit Enkhuizen van verdacht wordt:

Gesprekken op school

Scholen in Enkhuizen en omliggende plaatsen hebben samen met de betrokken gemeenten overleg gehad naar aanleiding van de grootschalige zedenzaak. Een woordvoerster van de gemeente bevestigt een bericht hierover van NH Nieuws.

Scholenkoepels Trigoon, Martinuscollege, Vonk en RSG uit Enkhuizen en de gemeenten Stede Broec en Drechterland bespraken de zaak aan het begin van de middag. Daarbij hebben ze het onder meer gehad over de impact in de regio, zoals hoeveel jongeren erbij zijn betrokken.

Volgens een bestuurder van het Martinuscollege is zo'n overleg gebruikelijk als er zoiets in de regio gebeurt. Aan het eind van de dag sturen de scholen een informatiebrief naar ouders waarin staat waar ouders en kinderen terechtkunnen met vragen of als ze informatie hebben. Een woordvoerster van scholenkoepel Vonk laat weten dat daar nog geen vragen zijn binnengekomen van ouders.

'Samen-leving'

Burgemeester Eduard van Zuijlen van Enkhuizen laat weten dat de stad is geschrokken van het nieuws over de grootschalige zedenzaak. "Ik ook. Ik denk vooral aan alle jongens verspreid over het hele land die hiervan slachtoffer zijn geworden. Dat moet vreselijk zijn. Voor hen, voor hun ouders en familieleden en andere betrokkenen", zegt de burgemeester. "Wij als samenleving moeten vooral laten merken dat we een 'samen-leving' zijn: steun elkaar en veroordeel niemand."

Van Zuijlen zegt het onderzoek nauwlettend te volgen en contact te houden met de politie en het Openbaar Ministerie. "De gemeente heeft goed contact met de scholen in de omgeving. Vanuit het convenant Veilige Scholen hebben we met elkaar gesproken over dit landelijke onderzoek."

Hart van Nederland/ANP