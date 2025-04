Daan F. krijgt cel voor online misbruik van tientallen meisjes, jongste was 8

Voor het online misbruiken van 33 meisjes is dinsdag een 34-jarige man uit Zwolle tot zes jaar cel veroordeeld. Dat oordeelde de rechtbank in Zwolle dinsdag. Daan F. benaderde de slachtoffers via Snapchat en TikTok en bewoog ze tot het maken van zeer seksueel getinte afbeeldingen.

De rechtbank vermoedt net als het Openbaar Ministerie dat er veel meer slachtoffers zijn. Het zou mogelijk om honderd meisjes gaan. 33 meisjes werden geïdentificeerd. "De rechtbank rekent hem zwaar aan dat hij veel slachtoffers hun onbezorgde jeugd heeft ontnomen", zei de rechter dinsdag.

F. deed zich voor als jongen

F. benaderde de meisjes veelal via een profiel waarin hij zich voordeed als een 13- of 14-jarige jongen. Hij vroeg ze uiteindelijk om naakt voor hem te poseren. Hij gaf ze instructies hoe ze moesten zitten en wat ze met zichzelf moesten doen. Daarvan maakte hij vervolgens schermafbeeldingen die hij op zijn telefoon opsloeg. Het jongste slachtoffer was 8 jaar oud.

De meeste slachtoffers waren tussen de 9 en 14 jaar oud. De man heeft bekend. Hij ging actief op zoek naar minderjarige meisjes, naar eigen zeggen omdat zij sneller zijn instructies zouden uitvoeren. Het ging hem om erkenning en macht. Met sommige meisjes had hij langdurig contact. Het stopte pas nadat een van de ouders aangifte had gedaan. "Zelfs op de dag van zijn aanhouding had hij nog contact met een van de meisjes", aldus de rechter.

F. is ook veroordeeld voor het bezitten van 1640 kinderpornografische foto's en video's. Hij zit niet vast. Aan die vrijheid komt per direct een einde, bepaalde de rechter. De opgelegde celstraf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

ANP