Zwollenaar (34) bekent online misbruik van 34 jonge meisjes

Een 34-jarige man uit Zwolle staat dinsdag terecht voor het online misbruiken van 34 minderjarige meisjes. Hij benaderde hen via TikTok en Snapchat. Tijdens de strafzaak in Zwolle gaf hij toe dat hij schuldig is.

De zaak kwam aan het rollen in 2022, toen een vader naar de politie stapte. Hij had naaktfoto's ontdekt die zijn minderjarige dochter had verstuurd. De ontvanger bleek Daan F. uit Zwolle te zijn. De politie vermoedde in eerste instantie dat hij mogelijk honderd slachtoffers had gemaakt. Uiteindelijk werden 34 meisjes geïdentificeerd. Volgens het Openbaar Ministerie waren de slachtoffers tussen de 8 en 14 jaar oud.

Machtsgevoel

F. richtte zich bewust op jonge meisjes, "omdat ze opdrachten sneller uitvoeren", verklaarde hij tegenover de rechters. Hij benaderde de kinderen tussen juni 2021 en mei 2022. Het ging hem om een machtsgevoel, zei hij. "Ik heb toen nooit nagedacht over de gevolgen voor hen of voor hun omgeving." Sommige meisjes stuurden die beelden uit angst dat hij boos zou worden. Hij heeft ze naar eigen zeggen nooit bedreigd. Een van de rechters vroeg hem of hij wellicht honderd slachtoffers heeft gemaakt. "Dat zou kunnen", reageerde de verdachte.

De rechtbank trekt de hele dag uit voor de behandeling van deze zedenzaak.

ANP