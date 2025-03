Moeder misbruikte zoontje (12), vader gaf opdrachten: allebei de cel in

Een vader en een moeder uit Enschede zijn dinsdag door de rechtbank in Almelo allebei veroordeeld tot acht jaar cel voor het seksueel misbruiken van hun destijds 12-jarige zoon. Het misbruik is door de moeder op film vastgelegd.

De jongen is in de periode van mei tot en met juli 2023 meermaals seksueel misbruikt door zijn moeder, Razan A. Zij filmde het misbruik en stuurde de beelden vervolgens naar haar man, Mohammad M.

A. heeft aan de politie verklaard dat ze door haar man werd gedwongen om seks te hebben met hun zoon. Via chatberichten gaf hij haar opdrachten over welke posities ze aan moest nemen tijdens het misbruik. Haar man ontkent dat dit de gang van zaken was, maar de rechter acht het bewezen dat hij deze aanwijzingen stuurde. Ook is bewezen dat hij zijn vrouw mishandelde.

De rechtbank benadrukt dat de zoon thuis, een plek waar kinderen zich veilig en geborgen moeten voelen, werd misbruikt door zijn eigen moeder in samenwerking met zijn vader. Het misbruik heeft dan ook niet alleen schade aangericht bij de zoon, maar ook bij de andere kinderen in huis.

Hogere straf

Tegen M. was acht jaar en tegen A. was zes jaar celstraf geëist. De rechters hebben A. dus een twee jaar hogere straf opgelegd dan is geëist.

De angst van de moeder voor haar man rechtvaardigt volgens de rechter niet hoe ze haar zoon heeft behandeld. "Het is bovendien de moeder die feitelijk het slachtoffer misbruikt heeft", schrijft de rechter. De rechtbank ziet dan ook geen reden om haar lager te straffen dan haar man, en benadrukt dat A. als moeder een deel van de verantwoordelijkheid droeg in het beschermen van haar zoon.

ANP