Celstraffen geëist tegen ouders voor seksueel misbruiken 12-jarige zoon

Een nu 35-jarige moeder uit Enschede zou in 2023 gedwongen zijn meerdere keren seks te hebben met haar destijds 12-jarige zoon en dat te filmen. Haar 37-jarige echtgenoot wordt ervan verdacht haar gedwongen te hebben, maar de vrouw durft maandag uit angst niets over hem te verklaren.

Beide verdachten staan maandag in de rechtbank in Almelo terecht in een beladen zitting. Als een van de rechters in detail een van de kinderpornografische filmpjes beschrijft, breekt moeder Razan A. Ze wordt kortademig afgevoerd en de zaak wordt even geschorst zodat ze op adem kan komen. "Bent u dat die op dat filmpje met uw zoon te zien is?" wil de rechter weten. Ze erkent dat. "Ik wilde dat niet. Het ging tegen mijn wil onder dwang en met dreigementen."

Mishandeling

Of haar man Mohammad M. haar ertoe dwong, wil ze niet zeggen. Dat is wel wat ze in haar eerste verklaring bij de politie zei. Die verklaring kwam kort nadat haar zoon in juli 2023 de buren vroeg om de politie te bellen. Hij zei te worden mishandeld door zijn vader. Volgens A. werd ook zij mishandeld. Hij zou onder meer sigaretten op haar lichaam hebben uitgedrukt. Ook zou ze gedwongen zijn haar haren af te knippen.

M. ontkent alle aantijgingen. Toch werd er met zijn nummer geappt met zijn vrouw terwijl ze met haar zoon in de slaapkamer bezig was. Ze leek in die conversatie opdrachten te krijgen. "Ik heb dat niet gestuurd", zei hij tegen de rechters. Tegen de vader is acht jaar cel geëist. Voor de vrouw hangt een gevangenisstraf van zes jaar boven het hoofd.

De rechtbank trekt twee dagen uit voor deze strafzaak.

