Politie rolt gigantisch pedonetwerk op, server stond in Nederland

De Nederlandse politie heeft de server van het kinderpornografische darkwebplatform KidFlix offline gehaald. Deze server, met daarop 72.000 video's, stond in Nederland. De actie maakte deel uit van een grootschalige politieoperatie onder leiding van de Duitse autoriteiten, waarbij 38 landen betrokken waren.

In Nederland zijn dertien verdachten geïdentificeerd, maar er is nog niemand aangehouden. Bij vijf van hen is huiszoeking gedaan, waarbij gegevensdragers in beslag zijn genomen. Die worden momenteel onderzocht, wat volgens de politie kan leiden tot arrestaties. De overige acht verdachten hebben een waarschuwingsgesprek gehad met een wijkagent.

Misbruikvideo's

Op het platform KidFlix werden tegen betaling video's aangeboden waarop te zien is hoe kinderen seksueel worden misbruikt. Er waren wereldwijd 1,8 miljoen gebruikers. Zij konden zelf ook video's uploaden.

Volgens Europol, dat de operatie ondersteunde, werden er gemiddeld 3,5 nieuwe filmpjes per uur op het netwerk geplaatst. De Europese politieorganisatie spreekt van het grootste pedofielennetwerk dat zij ooit heeft opgerold. Internationaal zijn er bijna 1400 verdachten in beeld.

ANP