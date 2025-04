Zes jaar cel geëist tegen Daan F. (34) voor misbruik van tientallen meisjes

Voor het online misbruiken van 34 minderjarige meisjes is dinsdag in de rechtbank van Zwolle een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen de 34-jarige verdachte Daan F. Volgens het Openbaar Ministerie benaderde hij de slachtoffers via sociale media zoals Snapchat en TikTok en zette hij hen aan tot het maken van expliciet seksuele beelden.

"Als je denkt dat je dochter veilig op haar kamer zit, is er op afstand een man je huis binnengedrongen om haar schade toe te brengen", stelde de officier van justitie in haar requisitoir. Ze gaf aan dat F., afkomstig uit Zwolle, naar eigen zeggen contact heeft gehad met zeker honderd meisjes, van wie tot nu toe 34 slachtoffers zijn geïdentificeerd. Hij heeft de feiten toegegeven, maar ontkent seksuele bedoelingen te hebben gehad.

Instructies

Volgens de officier is die ontkenning moeilijk te rijmen met de manier waarop hij te werk ging. Zo gaf F. de meisjes duidelijke instructies over wat ze precies moesten doen.

ANP