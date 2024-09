Overgrote deel Nederlanders voor minimumleeftijd op social media

De jeugd krijgt steeds vaker en meer schadelijke content voorgeschoteld op sociale media. Ze kunnen gemakkelijk in een algoritmefuik belanden, waardoor ze soms uren per dag blijven scrollen. Moet er daarom een minimumleeftijd komen voor het gebruik van sociale media? Ja, zegt een overweldigend deel van ons land.

Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Aan de panelleden, waarvan er 2321 hebben gereageerd en de uitslag dus representatief mag worden genoemd, is de vraag voorgelegd of er zo’n ondergrens moet komen. Een verbluffende 84 procent ziet dat wel zitten, tegenover een magere 13 procent die erop tegen is.

Wat vindt Nederland van een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media? Bekijk het in de video hieronder:

1:22 Wanneer ben je te jong voor sociale media? 'Ik zat ook al op TikTok toen ik 12 was"

Welke leeftijd dan?

Maar vanaf welke leeftijd zou de jeugd dan op TikTok of Instagram (om maar wat te noemen) mogen? Bijna 40 procent van de ondervraagden vindt dat die grens op 16 jaar moet liggen. 27 procent kiest voor 14 jaar, en nog een aanzienlijke 15 procent zegt dat jongeren eerst volwassen moeten worden: 18 jaar.

Niet alleen in ons land laait de discussie rondom jongeren en het gebruik van sociale media op, ook elders in de wereld is het een veelbesproken onderwerp. Neem Australië, waar mogelijk een minimumleeftijd van 14 of 16 jaar wordt ingevoerd. Premier Anthony Albanese stelt dat sociale media kinderen weghouden van echte vriendschappen en ervaringen.

