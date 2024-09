Jongen om nagellak uitgescholden in tram, medepassagier Bart greep in

In Den Haag is donderdagmiddag een jongen in een tram uitgescholden vanwege het dragen van nagellak. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de jongen wordt uitgescholden voor "kankerhomo". Mensen reageren geschokt op de beelden, en ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft op de video gereageerd.

"Deze man moet voor de rechter verschijnen", aldus Yeşilgöz als reactie op de man die de jongen in een tram in Den Haag uitschold. De man, die de beelden zelf maakte en online plaatste, schold de jongen uit vanwege het dragen van nagellak op zijn tenen.

Op de beelden is ook te zien dat medepassagier Bart het voor de jongen opneemt. Ook hij wordt vervolgens uitgescholden door de vlogger, maar Bart blijft achter zijn woorden staan. "Ik wil niet in een tram zitten waar iedereen wegkijkt als iemand dit gedrag vertoont", vertelt Bart in gesprek met Hart van Nederland.

'Wat een voorbeeld'

"Be that guy. Letterlijk opstaan en opkomen voor een ander. Wat een voorbeeld", reageert Yeşilgöz op X. Bart noemt de reactie van de VVD-leider "enigszins vleiend", maar het voelt voor hem ook heel dubbel.

"Ik merk dat mensen dit filmpje nu voor verschillende doeleinden inzetten", laat Bart weten. "Het wordt bijvoorbeeld gebruikt tegen homohaat of om te laten zien dat bepaalde mensen het land uit moeten. Het gaat niet meer om die jongen, maar over het verhaal wat mensen zelf willen vertellen."

Toch zou Bart het zo weer voor iemand opnemen in een soortgelijke situatie. "Ik hoop uiteindelijk dat dit ook andere mensen een zetje geeft om voor hun medemens op te staan."

Legale stappen

In gesprek met Hart van Nederland doet ook de maker van de video Valentino zijn kant van het verhaal. Hij zegt dat hij bij binnenkomst van de tram meteen zijn mening wilde uitspreken. "We leven in een land met vrijheid van meningsuiting. Ik ben een van de weinige vloggers zonder filter. Daar ben ik trots op, en ik zou het zo weer doen."

Het slachtoffer heeft aan Hart van Nederland aangegeven geen reactie te willen geven op het voorval. Wel laat hij weten naar de politie en belangenorganisatie COC te gaan voor de juiste legale stappen.