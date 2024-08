Vierde jongen (15) aangehouden voor beroving na Grindr-date

In het onderzoek naar het geweld via de homo-datingapp Grindr heeft de politie een vierde minderjarige jongen aangehouden. De 15-jarige uit Almere wordt ervan verdacht een man gewelddadig te hebben beroofd. De man dacht afgesproken te hebben met een andere man.

Dit zou hij samen met drie al eerder aangehouden jongens hebben gedaan. De andere verdachten, een 15-jarige uit Purmerend en een 14- en 15-jarige uit Almere, zitten nog altijd vast. Vermoedt wordt dat de laatst aangehouden verdachte betrokken was bij één beroving. Hij mag zijn proces thuis afwachten.

In eerste instantie ging de politie ervan uit dat de jongens één slachtoffer hadden gemaakt. Een man kwam op 24 juni op de afgesproken locatie in Almere voor een ontmoeting met een andere man, maar in werkelijkheid zaten de minderjarigen achter het contact. In het bos ter hoogte van de Tanitstraat werd het slachtoffer door de jongens mishandeld, vernederd en beroofd.

Op zoek naar slachtoffer

Later in het onderzoek ontstond het vermoeden dat de verdachten op dezelfde manier mogelijk ook andere slachtoffers hebben gemaakt, waaronder een geval begin juni. De politie weet nog altijd niet wie het slachtoffer is dat begin juni in Almere dusdanig werd mishandeld dat de jongens worden verdacht van poging tot doodslag. Naar hem is de politie nog op zoek.

