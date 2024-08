Moordverdachte Bretly D. veroordeeld voor mishandeling: ruim 100 dagen celstraf

De 25-jarige Bretly D. is door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot 102 dagen cel voor mishandeling, bedreiging en verduistering van een rijbewijs. Deze straf komt overeen met de tijd die hij al in voorarrest heeft doorgebracht. Toch blijft D. vastzitten omdat hij ook verdachte is in een moordzaak.

In april 2023 bedreigde D. een man met een mes nadat hij gewekt was uit zijn slaap in een portiek. Een maand later mishandelde hij een medegedetineerde en sloeg hem een gebroken neus. Ondanks dat hij de 102 dagen al in voorarrest heeft gezeten, komt hij dus niet op vrije voeten.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Moord op Rotterdamse psychiater

Dat heeft alles te maken met het feit dat D. ook nog verdachte is in een moordzaak. Hij wordt ervan beschuldigd in oktober 2023 de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven te hebben vermoord en diens woning in brand te hebben gestoken.

Het 60-jarige slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen door de brandweer in zijn woning aan het Handelsplein in Rotterdam. Hij bleek van dichtbij te zijn neergeschoten en overleed ter plekke.

Klopjacht

Kort daarna zou D. ook een man in Zutphen in zijn been hebben gestoken en geprobeerd hebben hem te wurgen. Na een intensieve klopjacht werd D. op 25 oktober 2023 aangehouden in een hotel in Amsterdam.

Wanneer de inhoudelijke behandeling van de moordzaak plaatsvindt, is nog niet bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP