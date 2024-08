Vader, moeder en zoon mishandelen vrouw en vernielen haar auto

De politie heeft vrijdagavond in Tilburg een vader, moeder en hun zoon aangehouden omdat ze een vrouw zouden hebben mishandeld en haar auto vernield. Het drietal had al langer een conflict met de vrouw, "wat nu helemaal geëscaleerd was", laat de politie zaterdagochtend weten. Het slachtoffer raakte gewond, over de aard van haar verwondingen is niets bekendgemaakt.

De vrouw kwam iets voor 19.00 uur aanrijden in de Bloemfonteinstraat in de Tilburgse wijk Oerle, waar ze haar auto parkeerde. Kort daarna kwam er een andere auto aanrijden met daarin de vader, moeder en zoon. "Ze begonnen direct te schelden, vernielingen te plegen aan de auto van aangeefster en mishandelden haar. Daarna reden ze weg", aldus de politie.

Het drietal bleek uit de buurt te komen en kon vrij snel na het incident worden aangehouden. De identiteit van de verdachten is niet bekendgemaakt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP