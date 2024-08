Man (44) gewond bij gewelddadige woningoverval in Groningen

Een 44-jarige man uit Groningen is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een woningoverval. Hij werd mishandeld door vier mannen die nog steeds voortvluchtig zijn.

Even na middernacht drongen de overvallers zijn woning aan de Meerpaal binnen. Ze bedreigden en mishandelden het slachtoffer. Daarna sloegen ze op de vlucht in een grijze auto. De Groninger is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld.

De politie is een onderzoek gestart. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.