Nederlandse toerist raakt ernstig gewond bij beroving in Barcelona

Een 30-jarige Nederlandse toerist is zaterdagochtend neergestoken nadat overvallers zijn horloge wilde stelen in Barcelona. Dat melden meerdere Spaanse media. Ze hadden het gemunt op zijn Philipp Plein-horloge, ter waarde van zevenhonderd euro.

De man liep 's ochtends vroeg rond 05.00 uur over een strand in Barcelona toen hij werd omsingeld. Hij probeerde te vluchtte en verzette zich tegen de overval door met de mannen in gevecht te gaan. Daarop trok een van de overvallers een mes en stak de toerist neer.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en de man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou buiten levensgevaar verkeren, maar wel ernstig gewond zijn geraakt.

Het geweld was niet klaar toen de agenten ter plaatse waren, schrijven Spaanse media. Toen ze de overvallers wilden arresteren, probeerden andere mensen - waarschijnlijk onderdeel van de groep berovers - de politie tegen te houden. Uiteindelijk wisten de agenten de twee verantwoordelijke overvallers te pakken. Het gaat om twee jonge buitenlandse jongens van Noord-Afrikaanse komaf.