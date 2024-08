Man (36) raakt gewond bij gewelddadige woningoverval en moet naar ziekenhuis

Een 36-jarige man is donderdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige woningoverval in Drachten. Na de overval zouden twee mannen zijn gevlucht. De politie is op zoek naar ze en roept getuigen op zich te melden.

De politie kreeg rond 21.50 uur een melding van een woningoverval aan de Meerkoetstraat. Het slachtoffer raakte zo gewond dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De daders hebben een elektrische fiets meegenomen.

Na de overval zijn twee mannen gevlucht via de Kievitstraat. De politie is een onderzoek gestart naar de overval. Getuigen die iets gezien of gehoord hebben van de woningoverval worden opgeroepen contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.