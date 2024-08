Man die vrouwen van de fiets trok in Utrecht ook verdacht van ontvoeringspogingen

De man die vrijdag is aangehouden voor het belagen van vrouwen in Utrecht, wordt verdacht van twee ontvoeringspogingen en een mishandeling, meldt het Openbaar Ministerie. Hij had vermoedelijk een seksueel motief, denkt het OM. Een rechter-commissaris heeft zijn voorarrest dinsdag met twee weken verlengd.

Een woordvoerder laat weten dat het OM ook het voornemen heeft om "poging tot het plegen van een seksueel misdrijf" toe te voegen aan de verdenking. "Dat is het vermoedelijke motief voor het van de fiets trekken van deze vrouwen", aldus de woordvoerder.

Aangehouden in Maastricht

De verdachte werd vrijdagavond aangehouden in de omgeving van station Maastricht. Daarvoor had de politie een foto van hem verspreid. Ook werd de auto getoond waarin hij rond zou rijden. Die is in Roermond teruggevonden.

Verschillende media hebben gemeld dat de man een ex-tbs'er is. Een woordvoerder van het OM bevestigt dit dinsdag niet.

