Verdachte van belagen vrouwen in Utrecht na dagenlange klopjacht gepakt

Een man die verdacht wordt van het belagen van vrouwen in Utrecht is vrijdagavond bijna 150 kilometer verderop opgepakt in de buurt van station Maastricht. De politie maakte dit in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend.

Na het ontvangen van meerdere tips eerder op de dag, werd de verdachte rond 22.45 uur aangehouden. Een dag eerder had de politie een foto van de man en zijn auto online gedeeld, wat ertoe leidde dat mensen zijn voertuig in Roermond aantroffen. De auto is inmiddels in beslag genomen.

Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet door de recherche in Utrecht, aldus de politie.

Hart van Nederland/ANP