Buurtbewoners schrikken van klopjacht op ‘ex-tbs’er’ in Utrecht: ‘Heel erg eng’

Buurtbewoners zijn erg geschrokken van het bericht dat de politie dringend op zoek is naar een man die 's nachts fietsers van hun fiets trekt in Utrecht. Donderdag werd een foto vrijgegeven van de man, nadat er maandagnacht een 19-jarige vrouw met geweld werd belaagd. De politie sluit nieuwe delicten niet uit.

Het zou gaan om een ex-tbs'er, daarover schrijft de De Telegraaf. Een vrouw uit de buurt laat aan Hart van Nederland weten de situatie "heel erg eng te vinden". "Ik fiets zelf nooit meer zo laat, maar veel jonge mensen natuurlijk wel. Ik heb ook kleinkinderen, dus ik vind het wel eng allemaal."

'Extra op mijn hoede'

Deze week is de UIT-week in Utrecht, de stadsintroductie voor alle aankomende studenten die in de stad gaan studeren. Dat betekent dat veel jongeren 's nachts op de fiets te vinden zijn. "Ik had het niet verwacht, ik vind Utrecht een hele veilige stad", aldus een buurtbewoner. "Ik zal nu wel extra op mijn hoede zijn."

Iedereen die tips heeft over de verblijfplaats van de verdachte, wordt opgeroepen zich te melden.