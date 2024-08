Politie dringend op zoek naar 'ex-tbs'er' die 's nachts fietsers van fiets trekt in Utrecht

De politie in Utrecht is dringend op zoek naar een man die verdacht wordt van recente gebeurtenissen in Utrecht waarbij fietsers van hun fiets worden getrokken. Het gaat om een man die voornamelijk in de nacht toeslaat en zich lijkt te richten op fietsers die alleen fietsen.

Maandagnacht werd er in Utrecht een 19-jarige vrouw met geweld belaagd. De jonge vrouw fietste op dat moment op de Weg tot de Wetenschap, onder het viaduct bij de A27. Toen zij onder het viaduct fietste, kwam een auto haar tegemoet gereden. De bestuurder stapte uit en trok haar met geweld van de fiets.

De jonge vrouw wist te ontsnappen en rende ervandoor. Mogelijk zou het gaan om de verdachte waar de politie nu dringend naar op zoek is. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat de man mogelijk ook is betrokken bij een ander soortgelijk feit in Utrecht van een paar dagen eerder. "Dit is ernstig genoeg om zijn foto te verspreiden in de hoop dat mensen hem op straat zien lopen of herkennen."

Ex-tbs'er

De politie houdt er rekening mee dat de man mogelijk opnieuw toeslaat. Volgens De Telegraaf is de verdachte in het verleden voor soortgelijke delicten tot tbs veroordeeld, en enkele jaren geleden werd de man "genezen" verklaard.

Iedereen die tips heeft over de verblijfplaats van de verdachte, wordt opgeroepen zich te melden. Volgens de politie kan de man zich in heel Nederland bevinden, maar mogelijk ook in omringende landen. De naam van de verdachte is bekend, maar wordt op dit moment nog niet bekend gemaakt.