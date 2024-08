Zoektocht naar dader na gewelddadige mishandeling man (66) op strand Huisduinen

Een 66-jarige man uit Schagen is afgelopen zondag zwaar mishandeld bij een strandpaviljoen in Huisduinen. Volgens de politie liep hij daarbij meerdere botbreuken in zijn gezicht op. Het slachtoffer probeerde een jongeman tot bedaren te brengen, maar dit leidde tot een gewelddadige reactie waarbij het slachtoffer meerdere vuistslagen kreeg en op de grond viel.

De politie neemt de zaak zeer serieus en hoopt de dader snel te vinden. Het zou gaan om een jongeman van ongeveer 25 tot 29 jaar, met een lichte huidskleur, een lang en slank postuur, en kort donkerblond haar. Hij droeg een gifgroen T-shirt, een korte broek, en had een zwart tasje om zijn schouder en een bromfietshelm bij zich.

Daarnaast wordt gezocht naar een Engels sprekende man van ongeveer vijftig jaar oud met een lichtgetinte huidskleur, die het slachtoffer direct na de mishandeling eerste hulp zou hebben verleend. De politie is dringend op zoek naar deze man, zowel om zijn getuigenis als om hem te bedanken voor zijn hulp aan het zwaargewonde slachtoffer.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Aanleiding onbekend

De exacte aanleiding voor de mishandeling is nog onduidelijk. De politie hoopt dat getuigen en eventuele videobeelden kunnen bijdragen aan het opsporen van de dader. Getuigen wordt gevraagd om zich zo snel mogelijk te melden bij de politie.