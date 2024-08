Minderjarige opgepakt voor fatale mishandeling van Zwollenaar (53)

Een minderjarige jongen uit Zwolle is maandag door de politie aangehouden in verband met de dodelijke mishandeling van een man eind juni. Dat bevestigt de politie dinsdag. De jongen kwam in beeld na een getuigenoproep die vorige maand werd gedaan. Over de exacte leeftijd van de verdachte worden geen mededelingen gedaan.

Het slachtoffer, een 53-jarige man eveneens uit Zwolle, werd op 29 juni zwaargewond aangetroffen bij de fietstunnel aan het Lünenpad. Enkele dagen later overleed hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

ANP