Steeds meer 'granfluencers': Mia (92) verovert sociale media

In maar een paar maanden tijd heeft Mia Loomans zich van 'doodnormale' oma tot heuse influencer op TikTok ontwikkeld en stort ze zich als 92-jarige ook nog eens in nieuw spannend avontuur als kookboekenschrijver. Samen met kleindochter Bibi maakt ze sinds februari wekelijks kookfilmpjes die veel populariteit genieten op TikTok en ze is daarmee niet de enige zogenoemde 'granfluencer'.

Influencers op leeftijd op sociale media. TikTok-expert Joey Scheufler ziet ze steeds meer voorbijkomen online en hij denkt te weten wat ze zo populair maakt: hun authenticiteit. "Veel jongere influencers doen elkaar na en onderscheiden zich helemaal niet. Deze oudere mensen geven niets om volgers of geld, dat hoeft helemaal niet meer. Die doen gewoon wat ze leuk vinden in filmpjes. Dat is leuk om naar te kijken."

Tot februari had Bibi Loomans een band met oma zoals veel mensen van haar leeftijd die hebben, gewoon af en toe op bezoek of even bellen. "Nu we wekelijks een filmpje voor TikTok maken zien we elkaar heel erg vaak, we praten over alles en nog wat. Oma is eigenlijk nu echt een vriendin van me geworden."

Kookboek

"Toen ik mijn oma vroeg of ik filmpjes van haar mocht maken over koken, denk ik dat ze me eigenlijk niet echt begreep. Ze zei meteen ja. Ik denk dat zij dacht dat ik foto’s zou maken, ze bleef het maar over foto’s hebben", vertelt Bibi. "Toen ze na verloop van tijd bij de bakker werd aangesproken over die filmpjes kreeg ze pas echt door wat we aan het doen waren. Ze vindt het nu superleuk. We gaan nu iets nieuws doen. Ik heb mijn uitgever gesproken, we gaan samen een kookboek maken”, aldus Bibi.