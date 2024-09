Jongeren en sociale media: moet er een leeftijdsgrens komen zoals in Australië?

De discussie over de gevaren van sociale media voor jongeren laait wereldwijd op. In Australië overweegt de regering een minimumleeftijd van 14 of 16 jaar voor platforms zoals Instagram en TikTok, om jongeren te beschermen tegen schadelijke effecten. Premier Anthony Albanese stelt dat sociale media kinderen weghouden bij echte vriendschappen en ervaringen.

Ook in Nederland groeit de aandacht voor de gevaren van sociale media voor jongeren. Loes Pouwels, universitair docent Ontwikkelingspsychologie en expert op het gebied van sociale media-gebruik, benadrukt dat jongeren zowel negatieve als positieve effecten ervaren.

“Sommige jongeren hebben een lager zelfbeeld en voelen zich minder gelukkig door sociale media, maar anderen halen er juist steun en verbinding uit, vooral als ze moeite hebben met offline contacten", aldus Pouwels.

Volgens Pouwels is het lastig om een specifieke leeftijdsgrens vast te stellen die geschikt is voor alle jongeren. "Een verbod op sociale media alleen maakt jongeren niet weerbaarder in de digitale wereld. Ze vinden vaak andere manieren om toegang te krijgen", waarschuwt ze.

Samen

Ze pleit voor bewustwording en educatie in plaats van alleen regelgeving. “Het gesprek aangaan en jongeren mediawijs maken is essentieel. Ouders, scholen en de samenleving moeten hierin samen optrekken."

In Den Haag wordt door sommige partijen positief gereageerd op de Australische plannen. Kamerlid Don Ceder vindt dat dit thema onvoldoende hoog op de agenda staat.

"In Nederland en in de EU is het al zo dat kinderen onder de 16 jaar geen account mogen openen. Techbedrijven moeten nu serieus aan leeftijdsverificatie doen. Ook de overheid heeft hierin een plicht om de kinderen te beschermen", zegt Ceder tegen Hart van Nederland.