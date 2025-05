'Ouderen steeds vaker in online omgevingen, maar lopen vast op techniek'

We denken vooral aan jongeren als we het hebben over telefoongebruik en schermtijd, maar ook ouderen bevinden zich steeds vaker in online omgevingen. Dat schrijft De Telegraaf.

Uit onderzoek van ouderenbond ANBO-PCOB blijkt dat zo'n 90 procent van alle 65-plussers dagelijks internetten. Ze regelen financiële zaken, sturen berichten via sociale media en spelen massaal spelletjes. Daarmee is het aantal ouderen dat dagelijks online is in 10 jaar tijd gestegen met 16 procent.

Veel ouderen zijn nog kwiek en jong van geest. Het is dus geen verrassing dat zij, net zoals kinderen en jongeren, plezier kunnen halen uit sociale media. Maar ook buitenspelen doen sommige ouderen nog graag, zoals te zien is in bovenstaande video.

Ouderen komen er steeds meer achter dat ze online allerlei dingen kunnen doen die ze leuk of handig vinden. Zo wordt er op los ge-candy-crushed, worden nieuwe knutsel-ideeën ontdekt en recepten opgezocht.

Online obstakels

Er zijn echter ook obstakels waar sommige van deze ouderen, ruim 3,4 miljoen mensen, tegenaan lopen. In de zeer dynamische wereld van technologische ontwikkelingen kan het lastig zijn voor ouderen om al die nieuwe snufjes constant bij te houden.

Ook heersen bij sommige ouderen zorgen om hun privacy en angst voor oplichting via het internet. Zo heeft 70 procent van de ouderen in kwestie moeite met het onthouden of aanmaken van veilige wachtwoorden. Daarnaast zorgen onbekende digitale termen en de veelgebruikte Engelse taal voor onzekerheid en wantrouwen.

Verschillende experts op dit gebied pleiten voor tussenkomst van de overheid, die voor onder andere deze ouderen toegankelijke omgevingen kunnen ontwikkelen en ondersteuning kunnen bieden in het afhandelen van persoonlijke zaken via een apparaat.

Uit de cijfers valt op te maken dat het gros van ouderen zich door die onzekerheid echter niet laat tegenhouden. Deze ouderen omarmen technologie om een aantal redenen: verbondenheid met dierbaren, behoud van autonomie in persoonlijke zaken en als hulpmiddel in de omgang met fysieke of cognitieve beperkingen.