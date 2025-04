Verdriet in Biddinghuizen om verdwijnen warme ontmoetingsplek voor ouderen

Inloophuis De Kans in Biddinghuizen, een geliefde ontmoetingsplek voor ouderen, dreigt per 2026 te verdwijnen. De gemeente Dronten heeft besloten de subsidie van 67.000 euro stop te zetten. Daarmee komt een einde aan een plek waar senioren bijna dagelijks samenkomen voor een betaalbare maaltijd, een kop koffie en sociaal contact.

De Kans vangt niet alleen ouderen op, waaronder pioniers die hielpen bij de opbouw van het dorp. Maar ook jonge gezinnen met weinig geld komen langs in de kledinghoek. Velen van hen kampen met eenzaamheid of een smalle beurs. Het inloophuis biedt meer dan alleen eten en drinken; het is een sociale reddingsboei. Volgens betrokkenen voelen bezoekers zich er gezien en gesteund, iets wat volgens hen moeilijk terug te vinden is in andere voorzieningen.

De gemeente laat aan Hart van Nederland weten dat bezoekers vanaf 2026 terechtkunnen in multifunctioneel centrum De Binding. Volgens Dronten is dat efficiënter en beter voor samenwerking tussen organisaties. Voor veel ouderen voelt dat als een koud afscheid van een warme plek.

Nooit bezoek van wethouder

De beslissing valt extra rauw, omdat wethouder Peter Duvekot, verantwoordelijk voor het besluit, het inloophuis nooit bezocht heeft. Gemeente Dronten bevestigt dit, maar benoemt dat de burgemeester en diverse raadsleden wel eerder het inloophuis bezochten. De gemeente laat verder weten de inzet van de vrijwilligers van De Kans te waarderen en in de toekomst graag met deze mensen te willen blijven werken.

Ouderen en vrijwilligers hopen dat een petitie de gemeenteraad op andere gedachten brengt. Liefst blijft De Kans behouden, of krijgt het een nieuw onderkomen.