Levensgevaarlijk rijgedrag bij wegwerkzaamheden zorgt voor woede

Op sociale media gaat een video rond waarin asociaal rijgedrag op de snelweg te zien is. Begin juli slalomt een bestuurder in een grijze Volkswagen Golf met hoge snelheid langs pionnen. “Dit is onacceptabel,” schrijft Ton Hillen, topman van bouwbedrijf Heijmans, op LinkedIn. Zijn medewerkers waren op dat moment aan het werk op die snelweg.

De beelden raken Hillen diep: “Rakelings langs onze mensen, een actiewagen en een Heijmans-bus. Het is niet de eerste keer dat we zulke roekeloze acties zien, en elke keer voel ik dezelfde woede en bezorgdheid. Onze collega’s staan daar om te werken. Voor ieders veiligheid. Ze verdienen respect, geen gevaar.”

Levensgevaarlijk

Heijmans keurt het rijgedrag uit de video dan ook scherp af. “Dit soort capriolen is levensgevaarlijk en volstrekt onacceptabel. We roepen iedereen op om wegwerkers de ruimte en veiligheid te geven die ze nodig hebben. Houd je aan de verkeersregels, respecteer afzettingen en zie het werkvak niet als speelveld, maar als werkplek. Blijven dit soort situaties zich voordoen, dan is het afsluiten van wegen onvermijdelijk om onze mensen te beschermen.”

“Veilig werken aan de weg is geen onderwerp van discussie, maar een absolute vereiste. Laten we samen zorgen dat iedereen aan het einde van de werkdag weer veilig thuiskomt,” sluit Ton af op LinkedIn.

Aangifte

Volgens Omroep Gelderland raakte niemand gewond bij het incident. De werknemers van Heijmans zaten op het moment van het voorval in een busje. Het bedrijf heeft inmiddels wel aangifte gedaan.