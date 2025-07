ANWB waarschuwt: oppassen voor extreem hoge laadpaalkosten in buitenland

Wie deze zomer met een elektrische auto op pad gaat, doet er goed aan om scherp te letten op de kosten bij het opladen. Vooral bij laadpalen op vakantieparken, bij hotels en restaurants kan de rekening flink oplopen, zo waarschuwt de ANWB.

De extra kosten komen niet door de prijs van de stroom zelf, maar door het zogenoemde 'blokkeertarief'. Dat is een toeslag die in werking treedt als een auto te lang aan de laadpaal blijft hangen. Soms begint die toeslag direct, maar meestal pas na een paar uur.

Deze regeling is bedacht om laadpalen niet onnodig lang bezet te houden. Alleen zit er vaak geen maximum aan het tarief, waardoor de prijs flink kan oplopen. Wie z’n auto een hele nacht laat staan zonder hem los te koppelen, kan voor een dure verrassing komen te staan.

Hoewel blokkeertarieven ook in Nederland voorkomen, zijn deze volgens de ANWB in landen als Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië veel gebruikelijker.

Flinke rekening

De ANWB geeft een opvallend voorbeeld. Een Nederlandse vakantieganger hing zijn elektrische auto op een middag om 15.00 uur aan een publieke laadpaal in Italië. Toen hij de volgende ochtend om 09.30 uur zijn auto weer oppikte, kreeg hij een rekening van maar liefst 230 euro.

Volgens de ANWB zijn het vooral laadpalen op plekken zonder toezicht, zoals bij vakantieparken of kleine hotels, waar dit soort hoge kosten op de loer liggen. Vaak is niet duidelijk wanneer het blokkeertarief ingaat, of hoeveel het precies kost.

Automobilisten wordt daarom aangeraden om goed te checken of en wanneer een blokkeertarief geldt bij de laadpaal, en om de auto op tijd weer los te koppelen. Anders kan een vakantie met een elektrische auto een stuk duurder uitpakken dan verwacht.