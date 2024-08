ANWB waarschuwt voor 'excessief' dure laadpalen op vakantie

Nederlanders die met een elektrische auto op vakantie gaan, moeten in het buitenland oppassen voor "excessief" dure laadpalen. De ANWB waarschuwt dat de stroomprijs per kilowattuur in veel Europese vakantielanden weliswaar niet uitzonderlijk is, maar dat op sommige plekken hoge tarieven worden gerekend voor iedere minuut of ieder uur dat de auto aan de laadpaal staat. Dit kan leiden tot extreem hoge rekeningen, aldus de toeristenbond.

De afgelopen maanden ontvingen tientallen mensen met een laadpas van de ANWB een rekening van meer dan honderd euro voor een enkele laadsessie in het buitenland. In een geval ging het zelfs om een factuur van 480 euro voor iets meer dan een dag laden op een Franse camping. De automobilist had in die tijd slechts voor ongeveer 100 kilometer aan elektriciteit geladen, maar de exploitant rekende daarbovenop 30 cent per minuut.

Hoewel tijdgebonden tarieven, ook wel bekend als blokkeertarieven, ook in Nederland voorkomen, zijn deze volgens de ANWB in landen als Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk veel gebruikelijker. "Veel Nederlandse elektrische rijders zijn daar nog niet aan gewend", legt een woordvoerster uit.

Duurder dan overnachting

De ANWB adviseert vakantiegangers met een elektrische auto dan ook om altijd van tevoren het tarief en de prijsopbouw van een laadpaal te controleren via bijvoorbeeld de app van het bedrijf waarvan ze een laadpas hebben. Anders kan een nacht de auto opladen bij een hotel "zomaar duurder zijn dan de daadwerkelijke overnachting", waarschuwt de ANWB.

Hart van Nederland/ANP