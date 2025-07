Dodelijk verkeersongeval in Geleen, weg tijdelijk afgesloten

In Geleen heeft woensdagmiddag een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Of er meerdere doden of ook gewonden zijn, is niet bekend.

De politie in Limburg laat weten dat het ongeval rond 16.00 uur plaatsvond op de Westelijke Randweg. Er waren twee personenauto's bij betrokken.

De weg is tijdelijk afgesloten.

