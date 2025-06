Chaos bij 'ludieke actie' TikTokker in Amersfoort: vuurwerk en mishandeling

TikTokker SpiderAli is zondagmiddag in Amersfoort belaagd door zijn eigen aanhang. De influencer deelde gratis energiedrankjes uit en dit leidde tot grote hectiek toen zijn veelal jonge fans op hem doken. Ook ontstonden er gevechten tussen de aanwezige jongeren. De politie moest ingrijpen. Eén persoon is meegenomen naar het bureau. Dat meldt het AD.

De TikTokker uit Enschede heeft ruim 134.000 volgers. Zijn bezoek aan Amersfoort werd live uitgezonden op YouTube en TikTok. Hier kwamen zoveel kinderen op af dat er al snel chaos ontstond, aldus de krant. De influencer is uiteindelijk door de politie weggehaald. "Ze vielen ons aan", vertelt SpiderAli in een reactie op zijn TikTok-kanaal. "Alle traytjes energiedrank werden uit onze handen getrokken."

Zelfs nadat de influencer door de politie was ontzet, bleef het onrustig op het Eemplein in Amersfoort. Een groep jongeren sloeg in op een jongen die op de grond lag en de politie heeft ook iemand meegenomen naar het bureau. Daarnaast zou er zwaar vuurwerk zijn afgestoken en met rookbommen zijn gegooid.