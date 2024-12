Brand breekt uit tijdens show van TikTok-ster Lisanne Dijkstra

De Tolhuistuin in Amsterdam-Noord is zondagmiddag ontruimd nadat er brand uitbrak tijdens een voorstelling van de populaire Tiktokker Lisanne Dijkstra. Ongeveer 600 bezoekers van het cultuurhuis moesten halsoverkop het gebouw verlaten, aldus AT5.

De brand ontstond rond 14.55 uur en zorgde voor rook en een sterke brandlucht, aldus de stadszender. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te blussen.

Voorafgaand aan de brand werd siervuurwerk gebruikt in de voorstelling, zogenaamd ‘koud vuur’. Of dit de oorzaak is geweest, wordt nog onderzocht, schrijft AT5. Volgens AD zou het gaan om een brand in de afzuiginstallatie.

Lisanne Dijkstra is populair op TikTok en heeft bijna een miljoen volgers van haar humoristische filmpjes, veelal gericht op kinderen.