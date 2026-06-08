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Kabinet wil einde aan kidfluencing: kinderen niet meer inzetten voor reclame

Kabinet wil einde aan kidfluencing: kinderen niet meer inzetten voor reclame

Social Media

Vandaag, 19:23

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Het kabinet wil dat jonge kinderen niet meer voor commerciële klussen mogen worden ingezet op sociale media. Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie, VVD) wil dat kinderen van 15 jaar en jonger hier niet meer aan mogen meedoen, laat hij aan de Tweede Kamer weten.

"Kidfluencing en het meedoen van kinderen aan commerciële online content van gezinsvloggers en mom- en dadfluencers kan grote impact hebben op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Vooral als kinderen als verdienmodel door bedrijven of ouders worden ingezet", aldus Aartsen. Ze lopen het risico op verlies van privacy en een negatief zelfbeeld.

Ai wordt steeds vaker gebruikt om nepbeelden te maken van kinderen. Dit roept de vraag op: is het nog wel veilig om foto’s van je kind op sociale media te zetten?

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'Complex'

Volgens de Arbeidsinspectie schiet de huidige regelgeving tekort. Het vorige kabinet kwam ook al met strengere regels, maar de wet- en regelgeving blijkt "complex" en lastig te handhaven. "Ik vind het gelet op de ernstige risico's voor kinderen van deze vorm van kinderarbeid van belang dat er duidelijke regels komen."

In het najaar komt Aartsen met uitgewerkte plannen.

Door ANP

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