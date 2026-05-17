Gekte om nieuw horloge houdt aan: verkooppunten voorlopig nog gesloten

Vandaag, 16:17

De Swatch-winkels waar in Nederland de nieuwe Royal Pop-horloges verkocht zouden worden, blijven zondag en waarschijnlijk ook maandag gesloten. Dat laat een medewerker van de Swatch-winkel in Rotterdam weten. Zaterdag moesten drie winkels noodgedwongen dicht door enorme drukte van mensen die het nieuwe horloge wilden bemachtigen. Bij sommige filialen moest de politie eraan te pas komen om mensen weg te sturen.

Volgens de medewerker blijven de winkels in Utrecht, Leidschendam en aan de Amsterdamse P.C. Hooftstraat voorlopig gesloten. Pas als het hoofdkantoor van Swatch in het Zwitserse Biel nieuwe instructies geeft over de veiligheid, kunnen de deuren weer open.

De winkel in Rotterdam verkoopt het betreffende horloge niet en is daarom wel geopend. "We krijgen wel veel vragen van mensen", zegt de medewerker. Ook is het volgens hem drukker dan normaal in de winkel.

Een woordvoerder van Swatch in Zwitserland was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

De drukte liep de spuigaten uit bij onder meer de Mall of the Netherlands in Leidschendam:

Hoop op lucratieve doorverkoop

De nieuwe horloges zijn gemaakt in samenwerking met luxemerk Audemars Piguet. Vooral die samenwerking zorgt voor veel belangstelling. Originele horloges van het Zwitserse merk kosten vaak tienduizenden euro's, waardoor verzamelaars en handelaren hopen dat ook deze speciale editie, die beduidend minder kost, veel geld waard kan worden bij doorverkoop.

Bij onder meer de Mall of the Netherlands in Leidschendam liep de drukte zaterdag flink uit de hand. Daar stonden lange rijen mensen te wachten voor de winkel.

De enorme belangstelling speelt niet alleen in Nederland. Ook in andere landen stonden dit weekend grote groepen mensen voor Swatch-winkels en moesten winkels tijdelijk sluiten. Swatch riep mensen via sociale media op om niet massaal naar de winkels te komen "om de veiligheid van zowel onze klanten als ons personeel in de Swatch-winkels te waarborgen". Volgens het bedrijf blijft de collectie de komende maanden beschikbaar en gaat het dus niet om een limited edition.

Kritiek

Overigens kan lang niet iedereen begrip opbrengen voor de enorme hype rondom het kleurrijke klokje, blijkt uit verschillende reacties op X.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

