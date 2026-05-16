Onrust om nieuw horloge: politie grijpt in bij winkels in Amsterdam en Den Haag

De politie en de beveiliging van de Mall of the Netherlands in Leidschendam hebben zaterdagochtend een paar honderd mensen uit het winkelcentrum weggestuurd. Voor de Swatchwinkel stond een lange rij omdat daar zaterdag een nieuw horloge in de verkoop zou gaan. De winkel blijft wegens de onrust de rest van het weekend gesloten.

"Er heerste een onrustige sfeer en er was wat ruzie in de rij. Toen de winkel besloot niet meer open te gaan, hebben we iedereen naar buiten gestuurd", zegt een woordvoerder van de politie Den Haag. Volgens de woordvoerder ging dat rustig en zijn daarbij geen aanhoudingen verricht.

Op de winkel hangt inmiddels een briefje met de tekst: "Deze winkel is dit weekend gesloten. De actie is afgelast." De horloges zijn niet meer aanwezig in de winkel." Voor de winkel stonden rond 10.45 uur nog wel mensen. "Deze mensen staan hier voor niks", zegt een beveiliger, die bevestigt dat de winkel de rest van de dag niet meer open zal gaan.

Ook gesloten deuren in de P.C. Hooftstraat

Ook bij de Swatchwinkel in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam stond een lange rij. Hart van Nederland-verslaggever Jelle Akerboom ziet dat het ook hier om zo'n vierhonderd mensen gaat. "Een deel van hen stond donderdag al voor de winkel te wachten. Vannacht kwamen daar nog veel meer mensen bij en dat had de winkel niet verwacht. Toen de sfeer een beetje grimmig werd, heeft de politie besloten alle wachtenden te vragen naar huis te gaan. Tot groot ongenoegen van de mensen hier, die nu met lege handen naar huis gaan."

Een politiewoordvoerder laat weten dat ook deze winkel de rest van de dag dicht blijft en dat mensen zijn gevraagd te vertrekken. "De eigenaar van de winkel heeft besloten vandaag niet meer open te gaan. Dat hebben we via een megafoon omgeroepen en iedereen verzocht weg te gaan. We hopen dat ze dat doen. We willen voorkomen dat we het hier moeten gaan schoonvegen."

Ook dicht deuren in Utrecht

In de Swatchwinkel in Utrecht zou het nieuwe horloge ook in de verkoop gaan en ook daar is besloten de winkel niet te openen. Een politiewoordvoerder laat weten dat er vanmorgen tussen de 200 en 300 mensen stonden bij de winkel aan de Lange Elisabethstraat. "Toen de eigenaar besloot de winkel niet te openen, hebben enkele agenten de mensen gevraagd om te vertrekken. Dat is gebeurd."

Doorverkopen

Het nieuwe horloge is een samenwerking tussen Swatch en het Zwitserse Audemars Piguet, de allereerste samenwerking van Swatch met een concurrerende horlogefabrikant. Het gaat om een ​​zakhorloge dat ook als een hanger om de nek gedragen kan worden of kan worden gebruikt als bureauklok of tashanger. Het horloge kost rond de 350 euro. De verwachting is wel dat mensen het horloge vervolgens voor een beduidend hoger bedrag kunnen doorverkopen.