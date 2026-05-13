'Scholen en gemeente Arnhem komen met dringend advies over smartphone'

Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente Arnhem roepen ouders op om kinderen zo laat mogelijk een smartphone te geven. Ook adviseren ze om kinderen tot hun zestiende weg te houden van sociale media. Dat meldt Omroep Gelderland woensdag.

Volgens initiatiefnemer Klaas van Veen van Flores Onderwijs zorgen smartphones voor grote problemen op school. "We zien dat kinderen soms zwaar vermoeid op school aankomen omdat ze tot diep in de nacht op een telefoon of tablet hebben gezeten", zegt hij tegen Omroep Gelderland. Ook cyberpesten en desinformatie spelen volgens hem een grote rol.

Daan (12) en Joep (10) gingen afgelopen zomervakantie zes weken 'offline'. Hoe dat eraan toeging, zie je in de onderstaande video:

Gezamenlijke oproep

Het is voor het eerst dat zoveel organisaties in één Nederlandse stad gezamenlijk zo'n oproep doen. Volgens Van Veen moeten ouders en scholen samen optrekken. Smartphones noemt hij "verslavend en geestdodend".

Bij montessoribasisschool De Binnenstad in Arnhem geldt inmiddels al een streng beleid. Niet alleen leerlingen, maar ook ouders en docenten mogen daar op school geen smartphone gebruiken. Volgens de school zorgt dat voor meer rust.