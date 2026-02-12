Android-telefoon op date blijkt afknapper voor veertig procent van jongeren

Met Valentijnsdag in aantocht blijkt dat ook een smartphone kan meewegen bij een eerste indruk. Uit onderzoek van ThePhoneLab onder Nederlanders tussen 16 en 29 jaar blijkt dat 39 procent een Android-telefoon beschouwt als een serieuze 'red flag' bij een (potentiële) partner.

Daarmee is het merk van de smartphone voor een deel van de jongeren een mogelijke dealbreaker in de zoektocht naar een relatie, zo komt naar voren uit het onderzoek.

Psychologisch verklaarbaar

Dat technologie invloed kan hebben op partnerkeuze is volgens experts psychologisch te verklaren. Tom van Bommel, mede-oprichter van neuromarketing-onderzoeksbureau Unravel, zegt dat vooral producten waarmee mensen gezien worden een rol spelen.

"Voor de meeste soorten producten zijn mensen meestal niet zo afwijzend; het is zeldzaam dat je afknapt op iemand die de verkeerde hagelslag koopt", zegt hij. "De grote uitzondering hierop zijn producten waarmee je gezien wordt, zoals auto's, kleding en ook je telefoon. Voor die specifieke producten geldt dat merken wel degelijk een extensie van iemands identiteit vormen. Mensen gebruiken het om te laten zien wie ze zijn en tot welke groep ze horen. Iemand met een andere telefoon als jijzelf valt dus eigenlijk 'buiten je groep' - een afknapper dus."

Rol van sociale media

Op platforms als TikTok en Instagram circuleren veel memes en discussies over 'iPhone versus Android'. Volgens de onderzoekers versterkt dit het beeld dat het verschil tussen de twee niet alleen over technologie gaat, maar ook over identiteit, status en groepsgevoel.

Boris Blijham, oprichter van ThePhoneLab, zegt daarover: "De smartphone fungeert als een mentale shortcut: een signaal waarop aannames worden gebaseerd over voorkeuren en levensstijl. Net als kledingstijl en communicatiestijl wordt ook het type telefoon zo onderdeel van de eerste indruk."