EU komt met app om leeftijd online te controleren

De Europese Unie komt binnenkort met een app waarmee de leeftijd van internetgebruikers kan worden gecontroleerd. De app is volgens voorzitter Ursula von der Leyen 'technisch klaar voor gebruik' en zal 'binnenkort beschikbaar zijn voor burgers'.

Met de app kunnen websites en apps verifiëren hoe oud iemand is, vergelijkbaar met hoe in winkels om een identiteitsbewijs wordt gevraagd bij het kopen van alcohol. Gebruikers koppelen de app aan hun paspoort of identiteitskaart en kunnen vervolgens hun leeftijd aantonen bij online diensten.

Moet er een minimumleeftijd komen voor het gebruik van smartphones?



Gebruikers zijn niet te traceren

Volgens Von der Leyen is de privacy van gebruikers goed beschermd. "Gebruikers hoeven geen andere persoonlijke informatie te delen dan hun leeftijd. Simpel gezegd: het systeem is volledig anoniem en gebruikers zijn niet te traceren."

De Europese Commissie ziet de app als onderdeel van een bredere aanpak om kinderen beter te beschermen op internet. Volgens Von der Leyen hebben onlineplatforms met deze technologie geen excuus meer om minderjarigen niet te weren van hun diensten of bepaalde content.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ook kunnen socialemediabedrijven met behulp van de app beter verantwoordelijk worden gehouden. De app biedt ouders en leerkrachten volgens de Commissie "een krachtig hulpmiddel om kinderen te beschermen".

Testfase

Op dit moment wordt de app getest in Frankrijk, Denemarken, Griekenland, Italië, Spanje, Cyprus en Ierland. Wanneer de app in de hele EU beschikbaar komt, is nog niet bekend.

De ontwikkeling sluit aan bij plannen binnen de EU om een minimumleeftijd voor sociale media in te voeren. Mogelijk presenteert de Europese Commissie deze zomer een voorstel. "Als er een leeftijdsgrens komt, is het belangrijk dat het technische systeem daarvoor al klaar is", aldus een hoge ambtenaar van de Commissie.