Consumentenbond: nieuwe klant internetprovider krijgt korting, trouwe klant de rekening

Als je van provider wil wisselen, wordt je altijd gelokt met mooie aanbiedingen of cadeautjes als je klant wordt. En dat terwijl je als die trouwe klant eigenlijk niks daarvan krijgt en vaak ook meer betaalt. De Consumentenbond vindt dat de 4 grote internetproviders in het land hun klanten gelijk moet trekken, maar de bedrijven denken daar anders over.

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De Consumentenbond noemt KPN als voorbeeld. Begin 2022 konden klanten daar volgens de bond het goedkoopste abonnement afsluiten voor 42,50 euro. Door inflatie is de prijs van dat abonnement inmiddels gestegen naar 51,86 euro.

Nieuwe klanten konden bij recente acties een abonnement afsluiten voor 35 euro. De providers wijzen erop dat er veel concurrentie op de markt is en dat het gebruikelijk is om prijzen te indexeren. VodafoneZiggo stelt daarnaast dat klanten zelf kunnen overstappen.

Begin vorig jaar kwam GroenLinks-PvdA (nu PRO) met een plan om grote internetproviders in Nederland te verplichten een goedkoop basisabonnement aan te bieden aan mensen met een bijstandsuitkering. In de bovenstaande video licht Barbara Kathmann (PRO) het plan toe.

Komst van informatieplicht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat erop toezien dat providers elk jaar hun klanten actief informeren over de status van hun contract en de voordeligste tarieven.