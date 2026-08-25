OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Consumentenbond: nieuwe klant internetprovider krijgt korting, trouwe klant de rekening

Tech-nieuws

Vandaag, 09:19

Als je van provider wil wisselen, wordt je altijd gelokt met mooie aanbiedingen of cadeautjes als je klant wordt. En dat terwijl je als die trouwe klant eigenlijk niks daarvan krijgt en vaak ook meer betaalt. De Consumentenbond vindt dat de 4 grote internetproviders in het land hun klanten gelijk moet trekken, maar de bedrijven denken daar anders over.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De Consumentenbond noemt KPN als voorbeeld. Begin 2022 konden klanten daar volgens de bond het goedkoopste abonnement afsluiten voor 42,50 euro. Door inflatie is de prijs van dat abonnement inmiddels gestegen naar 51,86 euro.

Nieuwe klanten konden bij recente acties een abonnement afsluiten voor 35 euro. De providers wijzen erop dat er veel concurrentie op de markt is en dat het gebruikelijk is om prijzen te indexeren. VodafoneZiggo stelt daarnaast dat klanten zelf kunnen overstappen.

Begin vorig jaar kwam GroenLinks-PvdA (nu PRO) met een plan om grote internetproviders in Nederland te verplichten een goedkoop basisabonnement aan te bieden aan mensen met een bijstandsuitkering. In de bovenstaande video licht Barbara Kathmann (PRO) het plan toe.

Komst van informatieplicht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat erop toezien dat providers elk jaar hun klanten actief informeren over de status van hun contract en de voordeligste tarieven. 

Door Jamie van Velzen

Lees ook

Consumentenbond kritisch op prijsverhogingen KPN en Ziggo: 'Trouwe klanten gestraft'
Consumentenbond kritisch op prijsverhogingen KPN en Ziggo: 'Trouwe klanten gestraft'
Nederlanders betalen fors voor internet: zo bespaar je op je abonnement
Nederlanders betalen fors voor internet: zo bespaar je op je abonnement
Internet weer fors duurder: op deze manieren kun je besparen
Internet weer fors duurder: op deze manieren kun je besparen
Internet te duur? Zo bespaar je écht op je abonnement
Internet te duur? Zo bespaar je écht op je abonnement
Veel mensen betalen te veel voor traag internet: 'Overstappen loont'
Veel mensen betalen te veel voor traag internet: 'Overstappen loont'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.