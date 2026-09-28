Nederlander (24) opgepakt in onderzoek naar hackersgroep ShinyHunters

Een 24-jarige man uit Amsterdam is deze maand aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep ShinyHunters. Dat meldt de politie op X, zonder verdere details te delen. "Morgen komen wij met meer info", staat in het bericht. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote hacks bij onder meer Odido en de FBI.

Volgens RTL Nieuws zou het gaan om Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot vier jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten.

Begin september kwam de politie met een geluidsfragment van een van de verdachten van de Odido-hack. Hij deed zich in een telefoongesprek met een medewerker van het telecombedrijf voor als IT'er. Dat fragment is te horen in de bovenstaande video.

RTL Nieuws omschreef Van der S. in 2023 als een hacker met twee gezichten. Hij gebruikte zijn digitale kennis om het internet veiliger te maken, maar bekende ook meerdere bedrijven te hebben afgeperst met gestolen gegevens.

Meerdere hacks

ShinyHunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt. Daarbij zou de groep gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten hebben buitgemaakt.

Ook grote bedrijven als Odido, Pornhub en Ticketmaster zijn eerder getroffen door ShinyHunters.