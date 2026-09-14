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120 tips binnengekomen na delen geluidsfragment Odido-hacker

Tech-nieuws

Gisteren, 22:50

De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

Vorige week werd een geluidsfragment uitgezonden waarin een van de verdachten van de hack te horen is. Daarin deed diegene zich voor als it'er en lichtte hij een medewerker van het telecombedrijf op om toegang te krijgen tot systemen van Odido.

Veel informatie doorgegeven

Volgens een politiewoordvoerder is sinds de vorige uitzending van Opsporing Verzocht "ontzettend veel informatie doorgegeven" die momenteel door de politie onderzocht wordt.

De hackers wisten de gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belandden op het darkweb.

Door ANP

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