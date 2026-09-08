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Politie krijgt 'zeer interessante informatie' over hack Odido

Crime

Vandaag, 14:09

De politie heeft na een uitzending van Opsporing Verzocht tot nu toe twintig tips binnengekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Daar zit "zeer interessante informatie tussen, waar het rechercheteam mee verder kan".

In het tv-programma werd maandag een geluidsfragment uitgezonden waarin een van de verdachten van de hack te horen is (zie video bovenaan). Hij deed zich in een telefoongesprek met een medewerker van het telecombedrijf voor als IT'er. De verdachte gaf daarin aan dat er een probleem opgelost moest worden en dat daarvoor ingelogd moest worden op een intern systeem.

Volgens de politie gebruikte de verdachte "dusdanig veel interne terminologie" dat de Odido-medewerker daadwerkelijk dacht een collega aan de lijn te hebben.

Gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen

De criminelen wisten toegang te krijgen tot systemen van Odido, waardoor ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit kregen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belandden op het darkweb.

Door ANP

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