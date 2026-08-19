Gebruik je gratis ChatGPT? Dan krijg je binnenkort advertenties

Nederlandse gebruikers van ChatGPT krijgen vanaf volgende week advertenties te zien. OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot, breidt reclames uit naar 31 Europese landen, waaronder Nederland.

Alleen gebruikers van de gratis versie en het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties te zien. Volgens OpenAI moeten de reclames helpen om ChatGPT gratis of goedkoop toegankelijk te houden.

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Gesprekken blijven privé

OpenAI zegt dat adverteerders niet kunnen meekijken met gesprekken die mensen met ChatGPT voeren. Ook worden gegevens van gebruikers volgens het bedrijf niet verkocht. De advertenties zouden geen invloed hebben op de antwoorden van de chatbot en moeten duidelijk herkenbaar zijn als reclame.

Naast Nederland verschijnen de advertenties onder meer in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden, Noorwegen en Denemarken. OpenAI begon in februari al met het testen van advertenties in de Verenigde Staten.