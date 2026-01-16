OpenAI begint test met advertenties in ChatGPT

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil binnenkort advertenties aan gebruikers van de populaire chatbot laten zien. Het bedrijf meldt de komende weken te beginnen met het testen van het aanbieden van reclames onder gebruikers in de Verenigde Staten.

Amerikanen met een account die de gratis versie of een nieuw, goedkoper abonnement van 8 dollar per maand gebruiken, krijgen de advertenties te zien. De duurdere abonnementen blijven reclamevrij. Volgens OpenAI komen de reclames onder de antwoorden van ChatGPT te staan als er op basis van het gesprek een relevant gesponsord product of dienst is. De advertenties zouden duidelijk te herkennen zijn.

Tijdens de test zien gebruikers die zeggen jonger dan 18 jaar te zijn geen reclames. Ook als de chatbot denkt dat iemand minderjarig is, komen er geen advertenties. Ook komen ze niet te staan bij gevoelige onderwerpen zoals gezondheid, mentale gezondheid of politiek, aldus het bedrijf. Verder stelt OpenAI dat gegevens en gesprekken van gebruikers nooit worden verkocht aan adverteerders.

Inkomsten vergroten

De aankondiging is een belangrijke verschuiving voor OpenAI. Topman Sam Altman uitte eerder zijn persoonlijke afkeer van advertenties en bestempelde ze als een "laatste redmiddel". Hij vreesde dat gebruikers een chatbot minder vertrouwen als ze denken dat die producten verkoopt.

OpenAI, dat de komende jaren niet verwacht winstgevend te zijn, wil zijn inkomsten uit ChatGPT vergroten in aanloop naar een mogelijke beursgang. Ook is het een manier om de enorme kosten van het bouwen en ondersteunen van AI-systemen te compenseren.

Concurrenten als Google zijn ook begonnen met het laten zien van advertenties in AI-producten.